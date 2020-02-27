Бизнесмены из Сургута рекламировали алкоголь символикой 75-летия Победы

Официальный логотип 75-летия победы в Великой Отечественной войне использовали в Сургуте для рекламы алкоголя. Вывеску на магазине быстро демонтировали, а предприимчивых бизнесменов решили наказать.

Фотобаннер владельца алкомаркета повесили у входа в магазин, уточнил сайт Ura.Ru. На нем два одетых в советскую форму солдата чокались кружками с пивом. «75 лет Победы — 75 рублей за литр», — гласила надпись на изображении.

Главе Сургута Вадиму Шувалову такой рекламный ход не понравился. Вывеску он поручил снять, а подобные вещи назвал недопустимыми.

«Великая Победа — это святой праздник для каждого из нас. Осквернять его непозволительно!» — подчеркнул мэр. Он понадеялся, что оценку случившемуся дадут и правоохранительные органы.

По информации источника, баннер бизнесмены изготовили по совету неких рекламщиков. В магазине уже побывала полиция. Она составила протокол о нарушении требований к установке рекламных конструкций и направила его в суд.

Начальник отдела общественных связей полиции Югры Ольга Абмайкина заметила, что материалы передадут и в Федеральную антимонопольную службу.

В Перми детям решили пораньше рассказать про водку и поставили на Масленицу тематическую песню. Заведующая детсадом, где это произошло, уже уволилась.