Общество 30 марта 2023, 16:51 Бизнесмены из Нижнего Новгорода, работающие в сфере эко-туризма, получат налоговые льготы

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Нижегородские депутаты приняли законопроект, который снижает налоговые ставки для бизнесменов, работающих по упрощенной системе налогообложения в сфере эко-туризма. Об этом сообщило ИА «Время Н».

Как рассказал председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин, льготы будут предоставляться юрлицам и ИП из единого реестра субъектов эко-рекреационного и аграрно-познавательного туризма.

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«Если доля доходов по данному виду деятельности составляет более 50%, то налоги будут взиматься по ставке 1% (если облагаются доходы) и 5% (для доходов, уменьшенных на величину расходов)», — написал в своем Telegram-канале Люлин.

Законопроект имеет силу до конца 2026 года.