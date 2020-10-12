Бизнесменов предложили привлечь к решению проблемы ясельных мест

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов предложил дать возможность привлекать малый и средний бизнес к решению проблемы нехватки ясельных мест. Законопроект находится на стадии разработки.

Согласно инициативе зампреда, муниципалитет будет размещать заявку и затем по конкурсу выбирать частников, которые готовы предоставить такую услугу. В частности речь идет о малой дошкольной группе до 3-5 человек. По словам Смирнова, в качестве предпринимателя может зарегистрироваться педагогический работник, который находится на пенсии.

«Разумеется, органы образования должны будут осуществлять контроль за организацией питания и созданием в группе развивающей среды. Все необходимые требования следует отразить в конкурсной документации», — процитировала Смирнова «Парламентская газета».

Благодаря реализации такой идеи с большей вероятностью будет выполнено поручение президента РФ Владимира Путина об обеспечении субъектов ясельными группами.