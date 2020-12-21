Бизнесменов-пенсионеров предложили освободить от страховых взносов

Идея предполагает, что уплату отменят у тех бизнесменов, дело которых неактивно от полугода до года и не приносит дохода. По словам Костенко, в настоящий момент в нашем законодательстве нет оснований для предоставления такой помощи предпринимателям пожилого возраста.

«Учитывая то, что в период обязательной изоляции пожилые предприниматели от своего бизнеса ничего не заработали, оплатить обязательные взносы они смогут только за счет единственного для них на сегодня дохода — пенсии», — подчеркнула председатель комитета.

Она напомнила, что как правило размер пенсии не превышает прожиточный минимум. Государственный деятель пояснила, что неуплата взносов подразумевает, что надзорные органы должны взыскать задолженность и неустойку за просрочку принудительно. Это отразится на благосостоянии граждан и увеличит нагрузку на налоговые органы.

В ближайшее время Костенко планирует внести законопроект в Государственную Думу.