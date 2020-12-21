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    21 декабря 2020, 10:01

    Бизнесменов-пенсионеров предложили освободить от страховых взносов

    Полина Петрова

    Предпринимателей, которые являются пенсионерами, предложили освободить от уплаты страховых взносов, если они приостановили свою деятельность. Автором инициативы является председатель Комитета палаты по контролю и регламенту Наталья Костенко, пишет «Парламентская газета».
    Бизнесменов-пенсионеров предложили освободить от страховых взносов

    Идея предполагает, что уплату отменят у тех бизнесменов, дело которых неактивно от полугода до года и не приносит дохода. По словам Костенко, в настоящий момент в нашем законодательстве нет оснований для предоставления такой помощи предпринимателям пожилого возраста.

    «Учитывая то, что в период обязательной изоляции пожилые предприниматели от своего бизнеса ничего не заработали, оплатить обязательные взносы они смогут только за счет единственного для них на сегодня дохода — пенсии», — подчеркнула председатель комитета.

    Она напомнила, что как правило размер пенсии не превышает прожиточный минимум. Государственный деятель пояснила, что неуплата взносов подразумевает, что надзорные органы должны взыскать задолженность и неустойку за просрочку принудительно. Это отразится на благосостоянии граждан и увеличит нагрузку на налоговые органы.

    В ближайшее время Костенко планирует внести законопроект в Государственную Думу.