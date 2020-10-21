Бизнесменам Москвы объяснили, какие компании могут не переходить на удаленку
Представители Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы объяснили, какие компании могут не переходить на удаленный формат работы по причине распространения коронавируса, пишет РИА ФАН.
Согласно указу столичного мэра Сергея Собянина, компании обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% работников. Это требование не распространяется на ряд предприятий.
В их числе оказались непрерывно действующие, а также медицинские и аптечные организации. Помимо прочего, в перечень включены компании, которые обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости. Также не должны уходить на удаленку организации, выполняющие неотложные работы в условиях ЧС. Еще в этом списке предприятия, осуществляющие неотложные ремонтные работы и предоставляющие финансовые услуги по расчетам.