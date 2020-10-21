Бизнесменам Москвы объяснили, какие компании могут не переходить на удаленку

Согласно указу столичного мэра Сергея Собянина, компании обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% работников. Это требование не распространяется на ряд предприятий.

В их числе оказались непрерывно действующие, а также медицинские и аптечные организации. Помимо прочего, в перечень включены компании, которые обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости. Также не должны уходить на удаленку организации, выполняющие неотложные работы в условиях ЧС. Еще в этом списке предприятия, осуществляющие неотложные ремонтные работы и предоставляющие финансовые услуги по расчетам.