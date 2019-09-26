Бизнесменам могут упростить процедуру аренды помещений ФСИН

Соответствующий законопроект планирует внести в Госдуму глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов 26 сентября.

Хрюшек не взяли работать во ФСИН. А могли? Подробнее

По задумке, подобные меры помогут привлечь предпринимателей к работе в производственных зданиях ФСИН. Помимо этого увеличится число рабочих мест для осужденных, их устроят в эти компании.

Сейчас договор аренды или пользования муниципальным имуществом может быть заключен только по результатам конкурсов или аукционов. Также конкурсы проводят руководители учреждений ФСИН, при этом участникам нужно соблюдать жесткие требования. В итоге свыше 40% производственных зданий для трудовой адаптации осужденных не эксплуатируется. При этом еще и отсутствуют заказы.

Теперь же сенатор разработал законопроект, чтобы исправить ситуацию. Если документ одобрят, заключить договор аренды или безвозмездного пользования государственным и муниципальным имуществом можно будет в течение шести месяцев после того, как торги признают несостоявшимися из-за отсутствия заявок. При этом условия и цена должны быть не ниже начальных.