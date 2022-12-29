Общество 29 декабря 2022, 18:32 Бизнесмена обвинили в незаконной добыче торфа в Прикамье

Читать 360tv в

В Пермском крае перед судом предстанет директор сельхозпредприятия, которого обвинили в незаконной добыче торфа. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Реклама

Следствие предполагает, что обвиняемый организовал незаконную добычу торфа около поселка Горный. За три года ему удалось заработать более 18 миллионов рублей. Уголовное дело в отношении предпринимателя передано в суд.