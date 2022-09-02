Общество 02 сентября 2022, 13:39 Поделиться Telegram

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Viber Бизнесмена из Петербурга накажут за продажу «веселящих» воздушных шаров

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В Санкт-Петербурге вынесут обвинение местному бизнесмену, который продавал «веселящие» воздушные шары. Об этом написали “Невские новости” со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Центрального района.

Следствие установило, что мужчина разместил в барах на улицах Ломоносова и Думской, а также на набережной канала Грибоедова металлические баллоны с закисью азота.

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Сотрудники заведений продавали посетителям надувные шары с одурманивающим веществом.

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«При этом даже разовое употребление закиси азота могло повлечь наступление у гражданина острой дыхательной или сердечно-сосудистой недостаточности, то есть тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении ведомства.

На мужчину завели уголовное дело. Сейчас в произошедшем разбирается полиция.

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