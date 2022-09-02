Все новости

Армия

04 сентября 2022, 06:01

Российские войска уничтожили десант условного противника на учениях «Восток-2022»

Спецоперация

04 сентября 2022, 05:38

Власти Энергодара показали МАГАТЭ осколки ракет от ударов ВСУ по Запорожской АЭС

Реклама

Здоровье

04 сентября 2022, 04:57

Названы продукты для поддержания иммунитета осенью

Мир

04 сентября 2022, 04:56

Мигранты утонули в реке на границе Мексики и США — СМИ

Спецоперация

04 сентября 2022, 04:35

Власти Запорожья заявили о поступающих угрозах учителям Энергодара со стороны Украины

Происшествия

04 сентября 2022, 04:33

Вертолет со спасателями вылетел к Ключевскому вулкану на Камчатке

Мир

04 сентября 2022, 04:16

Трамп назвал Байдена и его окружение «врагами государства»

Мир

04 сентября 2022, 04:04

Тайфун в Японии оставил без электричества более 4 тысяч домов

Общество

04 сентября 2022, 03:54

Ветеринар перечислил самые опасные продукты для кошек и собак

Общество

02 сентября 2022, 13:39

Бизнесмена из Петербурга накажут за продажу «веселящих» воздушных шаров

Читать 360tv в

В Санкт-Петербурге вынесут обвинение местному бизнесмену, который продавал «веселящие» воздушные шары. Об этом написали “Невские новости” со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Центрального района.

Следствие установило, что мужчина разместил в барах на улицах Ломоносова и Думской, а также на набережной канала Грибоедова металлические баллоны с закисью азота.

Реклама

Сотрудники заведений продавали посетителям надувные шары с одурманивающим веществом. 

Реклама

«При этом даже разовое употребление закиси азота могло повлечь наступление у гражданина острой дыхательной или сердечно-сосудистой недостаточности, то есть тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении ведомства. 

На мужчину завели уголовное дело. Сейчас в произошедшем разбирается полиция. 

Санкт-Петербург

Уголовное дело

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама