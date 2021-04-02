Бизнесмена из Пензенской области обвинили в мошенничестве и приговорили к условному сроку

В Пензенской области перед судом предстал 36-летний мужчина, которого обвинили в мошенничестве. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным информагентства, мужчина возглавлял предприятие, занимающееся водоотведением. Несколько лет назад он убедил жителей одного из областных поселений провести к их земельным участкам водопровод. Деньги он получил, но обещанных работ не выполнил. По словам самого бизнесмена, денег он не присваивал, а купил на них трубы.

«Услуги не оказывались из-за того, что ждали еще денег от желающих провести водопровод для дальнейшей оплаты работ. По этой же причине он не возвращал деньги потерпевшим. В конце 2018 года его выгнали с работы», — рассказали в суде.

Мужчина получил полтора года условно. Также его обязали возместить причиненный ущерб.