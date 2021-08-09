Бизнесмена Батурина оставили под арестом, несмотря на просьбы адвокатов

Бизнесмена Виктора Батурина оставили под арестом. Такое решение вынес Мосгорсуд 9 августа. Судья не стал удовлетворять апелляцию адвокатов предпринимателя.

Батурин пробудет в СИЗО до 1 сентября, дальше суд примет решение в отношении его.

Заявление на собственного брата написала Елена Батурина, вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. По ее мнению, Виктор Батурин противозаконно завладел четвертью акций компании «Интеко». Предпринимателя подозревают по статьям о мошенничестве и покушении на преступление, сам он отрицает свою вину.

В 1999 году Виктор Батурин стал вице-президентом «Интеко». Тогда ему принадлежало 50% акций компании. Однако уже через два года, к 2001-му, доля шурина экс-мэра Москвы сократилась вполовину. А еще через пять лет его уволили за растраты — тогда и начался его конфликт с Еленой Батуриной.

«Интеко» была основана вдовой бывшего мэра столицы в 1989 году. Тогда компания занималась производством посуды из пластмассы, а позже ушла в строительство.