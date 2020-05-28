Источник: польский бизнесмен заявил в полицию на главу Россельхознадзора

Главу Россельхознадзора Сергея Данкверта обвинили в вымогательстве. В полицию на него заявил польский бизнесмен, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

К столичным полицейским обратился представитель польского производителя молочных продуктов «Млековита». Он сообщил, что у главы зарубежной компании Даруша Сапиньски требовали крупную взятку. Деньги якобы вымогали через еще одного представителя бизнесмена.

В заявлении указано, что требования исходили от главы Россельхознадзора Сергея Данкверта и его заместителя Константина Савенкова. Через своего юриста они хотели получить 500 тысяч долларов за снятие ограничений на поставки «Млековиты» из Польши в РФ.

Передачу средств якобы обсуждали еще в ноябре 2019 года. Встреча прошла на Пресненской набережной.

Полиция начала проверку по факту заявления.

В Волгограде зампрокурора города задержали по подозрению в попытке получить крупную взятку. Против сотрудника надзорного ведомства завели уголовное дело. Сумма взятки, на которую он рассчитывал, неизвестна.