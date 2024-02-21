Общество 21 февраля 2024, 14:16 Бизнесмен Трифонов: дополнительные бонусы и кешбэки помогут сэкономить на подарках

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Предприниматель Евгений Трифонов рассказал, как сэкономить на подарках к 23 Февраля и 8 Марта. В беседе с сайтом «Дни.ру» он посоветовал заранее готовиться к праздникам и изучать цены.

Еще один вариант — дополнительные бонусы и кешбэки. Накануне значимых дат соответствующие предложения растут, пояснил бизнесмен.

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Он также рекомендовал заказывать товары из-за границы. В таком случае скидка может составить до 70%, однако покупку придется подождать.