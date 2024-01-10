Общество 10 января 2024, 17:54 Бизнесмен Тюриков посоветовал использовать метод Мари Кондо при расхламлении жилья

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Расхламнение жилища — отличный способ снизить уровень стресса и напряжения. Как правильно проводить ревизию, рассказал основатель компании «Минисклад» Константин Тюриков в беседе с 7Дней.

Специалист посоветовал начинать избавляться от старых вещей постепенно, утилизируя по одной каждый день. Более осмысленным процесс сделает метод японской писательницы Мари Кондо, отметил эксперт.

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Суть способа заключается в оценке предмета на степень радости, которую он приносит. Если положительных эмоций нет, то от вещи можно освободиться, пояснил Тюриков.