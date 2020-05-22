Бизнесмен Тарасов предложил открыть оружейные магазины в регионах

Оружейные заводы приступили к работе еще 6 апреля, но из-за пандемии коронавируса магазины в регионах все еще закрыты. В связи с этим продавать продукцию на отечественном рынке гражданского оружия негде.

В концерне «Калашников» заявили, что закрытие торговли ведет к угрозе массовой безработицы и потере квалифицированных кадров в отрасли.

По словам Тарасова, большинство оружейных магазинов страны находятся не в людных торговых центрах, а в специально оборудованных помещениях. Там можно обеспечить безопасность граждан и не допустить распространения коронавируса.

«На сегодня открыты и функционируют 30–35% магазинов, по предварительному заказу без доступа покупателей в торговый зал работают примерно столько же магазинов. Еще 30–35% магазинов полностью закрыты», — сообщили в пресс-службе «Калашникова».

В некоторых регионах магазины все еще закрыты, например, в Калининграде. ФАН связалось с пресс-секретарем губернатора Калининградской области Антона Алиханова. Он сообщил, что оружейные магазины в регионе уже открылись.

«Такие магазины работают, как и многие другие торговые точки, с выполнением режима ограничения согласно рекомендациям Роспотребнадзора», — пояснили в пресс-службе губернатора.