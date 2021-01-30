Бизнесмен предложил запретить эмодзи «огонь»

Гендиректор компании, занимающейся противопожарной безопасностью, Антон Оника написал в Госдуму письмо, в котором предложил запретить эмодзи с изображением огня и комментарий в соцсетях «огонь», который выражает восхищение.

Об этом сообщил Telegram-канал Readovka. В письме говорится, что молодые люди все чаще «вовлекаются в поджигательство и пироманию», а «виной всему — чуждые нашей культуре эмодзи с символикой огня».

Оника считает, что использование эмодзи и комментариев с упоминанием огня формирует у людей легкомысленное отношение к нему и негативно влияет на психику, что приводит к «навязчивым идеям» поджигать. Также компания рассказала об этой инициативе во «ВКонтакте».

По мнению компании, их инициатива «позволит спасти миллионы жизней». В посте они выразили надежду на поддержку со стороны правительства.

В комментариях отметили, что по этому поводу отлично подходит эмодзи, где человек крутит пальцем у виска.