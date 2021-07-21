Бизнесмен предложил приватизировать лес в России

На Дальнем Востоке становится все меньше спелого леса с качественной, подходящей для переработки древесиной. На текущих вырубках ждать ее естественного роста надо будет 80–120 лет. Гендиректор крупнейшего лесопромышленного холдинга Дальнего Востока RFP Group Константин Лашкевич предложил приватизировать лес.

В интервью РБК он напомнил, что Россия, как и Новая Зеландия, является крупнейшим экспортером леса, а также лидером в интенсивном лесовыращивании. Чтобы добиться кратного прироста древесины, можно выделить под это лесные земли по принципу плодородия и подбора породного состава. Однако эта модель оправдает себя лишь в том случае, если у инвесторов будет право приватизировать лес. На данный момент это запрещено.

«Я не буду этим заниматься [интенсивным лесовосстановлением], потому что это убьет мою операционную экономику, а инвестиционную модель невозможно построить без прав на землю или хотя бы насаждения. Нужны инвестиции порядка пяти тысяч долларов на гектар, пока лес не начнет уже сам расти», — объяснил Лашкевич.

По его словам, можно было бы выделить климатические зоны наибольшего благоприятствования, которые занимают примерно 2–3% от всей лесной территории России, и на них осуществлять модель интенсивного лесопользования с правом собственности.

«Дать возможность приватизировать такие земли, дешево страховать лес, закладывать его в банк, увеличивать его стоимость на балансе за счет прироста», — предложил он.

Лашкевич добавил, что также можно привлекать деньги из российских и зарубежных фондов. По этой модели работает Новая Зеландия. Это дешевые длинные деньги, резюмировал гендиректор холдинга.

RFP Group — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке. Холдинг является одним из лидеров по экспорту леса из России в Китай. Более 50% акций компании принадлежит Роману Абрамовичу и Александру Абрамову.