Бизнесмен потратил миллионы, чтобы поднять родное село в Орловской области

Московский предприниматель Юрий Евдокимов вложил в село Ловчиково, где родился и вырос, миллионы рублей. Финансовая помощь воодушевила местных жителей и они стали помогать Евдокимову добиться процветания родного места.

Село Ловчиково находится в Орловской области. Главной достопримечательностью, как и во многих российских деревнях, была церковь Ионна Богослова, рассказали РИА «Новости» бывшие односельчане мецената. Храм построили в XII веке. К 2011 году церковь обветшала, жители поддерживали ее состояние как могли, но со временем она бы развалилась, если бы не Юрий Евдокимов. За два года он помог вернуть ей внешний облик. Сельчане не остались в сторону, вернули в храм иконы, которые во время революции их предки спрятали от советской власти у себя дома.

Вокруг церкви сделали дорогу, посадили деревья, а рядом построили воскресную школу.

На ремонт светской школы деньги также дал Юрий Евдокимов. В здании не просто покрасили стены, но и поменяли крышу, заменили систему отопления, обновили мебель, завезли современные компьютеры и спортивный инвентарь.

Воодушевившись добрыми делами бизнесмена, местные жители начали сами восстанавливать село. Очистили родник, а вокруг создали место для отдыха.

В ближайших планах у них восстановить водопровод. Денег в администрации Орловской области им не дали, все расходы покроет Юрий Евдокимов.

«Юрий вызвался покрыть все расходы, а это 4,5 миллиона рублей, не считая трат на спецтехнику. Один только трактор почти в десять миллионов обошелся», — объяснила РИА «Новости» сотрудница орготдела администрации Марина Васильевна.

Люди рады возрождению их родного села, но расстроены, что в нем остаются жить лишь старики. Работы для молодежи практически нет, а если и есть, то зарплаты небольшие. Сельчане уверены, что ситуацию сможет переломить открытие рядом с Ловчиково какого-нибудь крупного производства.