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    20 августа 2020, 17:02

    Бизнесмен попал под «уголовку» за содержание персидского леопарда

    Алена Макаренко

    Бизнесмен, который содержал персидского леопарда в передвижном зоопарке Анапы, попал под уголовное дело. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК России по Краснодарскому краю.
    Бизнесмен попал под «уголовку» за содержание персидского леопарда

    Предприниматель купил хищника незаконно. Он содержал его в передвижном зоопарке. Об этом узнала природоохранная прокуратура. Материалы переданы для проверки в следственные органы.

    Животное занесено в Красную книгу России и охраняется международными договорами.

    В отношении 29-летнего бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное содержание особо ценных диких животных, совершенное с публичной демонстрацией».

    «Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сказали в ведомстве.

    Ранее жителя Хабаровского края заподозрили в убийстве и продаже амурского тигра. Особь Амурского тигра занесена в Красную книгу России.

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