Бизнесмен попал под «уголовку» за содержание персидского леопарда

Предприниматель купил хищника незаконно. Он содержал его в передвижном зоопарке. Об этом узнала природоохранная прокуратура. Материалы переданы для проверки в следственные органы.

Животное занесено в Красную книгу России и охраняется международными договорами.

В отношении 29-летнего бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное содержание особо ценных диких животных, совершенное с публичной демонстрацией».

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сказали в ведомстве.

Ранее жителя Хабаровского края заподозрили в убийстве и продаже амурского тигра. Особь Амурского тигра занесена в Красную книгу России.