Бизнесмен попал под «уголовку» за содержание персидского леопарда
Бизнесмен, который содержал персидского леопарда в передвижном зоопарке Анапы, попал под уголовное дело. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК России по Краснодарскому краю.
Предприниматель купил хищника незаконно. Он содержал его в передвижном зоопарке. Об этом узнала природоохранная прокуратура. Материалы переданы для проверки в следственные органы.
Животное занесено в Красную книгу России и охраняется международными договорами.
В отношении 29-летнего бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное содержание особо ценных диких животных, совершенное с публичной демонстрацией».
«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сказали в ведомстве.
Ранее жителя Хабаровского края заподозрили в убийстве и продаже амурского тигра. Особь Амурского тигра занесена в Красную книгу России.