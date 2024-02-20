Общество 20 февраля 2024, 15:58 Бизнесмен Петропольский посоветовал молодым предпринимателям не бояться открывать свое дело

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Главное в открытии своего дела — не бояться и пробовать делать все заново, если не получается. Об этом сообщил владелец сети кофеен Take and Wake Алексей Петропольский в беседе с «Абзацем».

По его словам, у 80% предпринимателей не получается открыть успешный первый бизнес. Из ошибок очень важно научиться извлекать ценный опыт, сообщил сайт kp.ru. Также Петропольский посоветовал подробно предпринимателям рассчитывать свой бизнес-план и не брать кредиты.

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«Если бы я сейчас что-то начинал, то смотрел бы в сторону производства непродовольственных товаров для отечественного потребителя», — отметил эксперт.