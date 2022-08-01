Бизнесмен назвал плюсы для Алжира в случае вступления в БРИКС

Владелец финансовых сервисов в Восточной Африке Михаил Ляпин обсудил с порталом News.ru готовность Алжира вступить в БРИКС.

Ляпин объяснил, что при вступлении в БРИКС Алжир сможет обеспечить себе новые рынки экспорта и дополнительные инвестиции. Также он сможет диктовать свои условия при торговле с Евросоюзом, синхронизируя с другими крупными производителями ресурсов свои действия.

«До текущего момента основным рынком экспорта для Алжира был ЕС, но, видимо, Алжир подозревает, что если лошадь сдохла, то следует непременно слезать и объединяться с другими, не западными развивающимся странами, крупнейшими экспортерами природных ресурсов в мире», — добавил собеседник издания.