Общество 29 мая 2023, 12:34 Бизнесмен назвал число итальянских компаний, продолжающих работать в РФ Глава GIM Unimpresa заявил, что около 110 итальянских компаний имеют производства в России Unsplash

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Большинство итальянских компаний продолжают работать в России, примерно 110 имеют в стране свои производства. Об этом РИА «Новости» заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.

«Большинство моих соотечественников по-прежнему работают в России. Это — 150 частных компаний, что входят в GIM Unimpresa», — сказал бизнесмен.

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По словам Торрембини, предприятия выпускают продукты питания, строительные материалы, также заняты в фармацевтике и химии. Производства находятся в разных областях России, а работают в компаниях в основном местные жители. Бизнесмен отметил, что некоторые фирмы за минувший год многократно увеличили свою прибыль и инвестируют ее в расширение своих предприятий на территории РФ.

Торрембини отметил, что итальянский бизнес вопреки давлению западных стран не хочет уходить из России и терять привлекательный рынок.

Ранее депутаты Европейского парламента от Италии обратились к Еврокомиссии с предложением разработать меры поддержки малого и среднего бизнеса Италии. По их мнению, санкции против России приведут к потерям для итальянского экспорта в размере 10 миллиардов евро.