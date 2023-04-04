Общество 04 апреля 2023, 15:42 Бизнесмен Мельниченко впервые возглавил рейтинг Forbes как самый богатый россиянин Forbes: основатель «Еврохим» и СУЭК Мельниченко стал самым богатым человеком в России Викимедиа

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Российский рейтинг Forbes, в который входят самые богатые люди страны, впервые возглавил основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко. За год его состояние выросло больше чем вдвое и достигло 25,2 миллиарда долларов.

Бизнесмен разбогател в основном за счет роста стоимости «Еврохима», специализирующегося на производстве удобрений. Именно этот сектор экономики продемонстрировал внушительный рост с начала 2022 года. В прошлогоднем рейтинге Мельниченко был лишь на девятой позиции.

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На втором месте — акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин, чье состояние оценивается в 23,7 миллиарда долларов. А лидер прошлогоднего рейтинга, владелец НЛМК Владимир Лисин, теперь занимает только третью строчку, хотя его состояние выросло на 3,7 миллиарда долларов — до 22,1 миллиарда.

Совокупное состояние миллиардеров России в рейтинге выросло до 505 миллиарда долларов, в 2022 году оно составляло 353 миллиарда. Как пояснили в Forbes, тот список составлялся в период «сильной паники на рынках» после начала спецоперации.