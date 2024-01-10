Общество 10 января 2024, 11:28 Бизнесмен Марач назвал прошедший год стабильным для ресторанного рынка РФ

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Сооснователь ресторанной группы Joi Team Глеб Марач заявил, что 2023-й стал самым стабильным для ресторанного рынка РФ за последние годы. Однако не обошлось без сложностей, отметил бизнесмен в беседе с ИА НСН.

К основным проблемам он отнес курс рубля и рост входящих цен, а также труднодоступные продукты. Сохраняется и дефицит кадров в сфере, добавил эксперт.

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«Масла в огонь подлили пандемия, спецоперация, мобилизация и ситуация с курсом доллара. Работодатели вынуждены увеличивать ставки, находить альтернативные инструменты подбора сотрудников, затрачивать больше ресурсов», — пояснил Марач.

По его мнению, 2024 год станет периодом перераспределения гостевого потока в проекты, которые соответствуют трендам и умеют слушать аудиторию.