Бизнесмен Кулик рассказал, как западные санкции повлияли на производство упаковки в России | 360°

Общество 19 сентября 2022, 11:19 Поделиться Telegram

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Viber Бизнесмен Кулик рассказал, как западные санкции повлияли на производство упаковки в России

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Руководитель компаний ООО «Импресс Арт» и ООО «Импресс Флексиблз» Виктор Кулик в беседе с изданием РИАМО рассказал, что если раньше большая часть его времени уходила на стратегию и развитие бизнеса, то в условиях санкций он первым делом думает о том, как найти и привезти сырье и оборудование.

«По поводу поставок всем в этом году говорю следующее: если раньше я, как собственник компании, в основном занимался стратегией развития и совершенством операционки, то сейчас 70% моего времени уходит на то, чтобы найти и привезти сырье и оборудование», – сообщил бизнесмен.

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Многие европейские поставщики, по словам Кулика, уже заменены на альтернативные, в основном из Индии, Турции, Китая, ОАЭ. Некоторые российские производители также стали поставлять компаниям сырье и оборудование.

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Кулик добавил, что начавшаяся спецоперация на Украине и последовавшие за ней санкции со стороны Запада значительно усложнили ведение бизнеса, которым было непросто заниматься во все времена.

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