Бизнесмен из Москвы потерял работу и начал зарабатывать доставкой продуктов

Предпринимателю из Москвы Олегу Лимаренко 40 лет. До пандемии мужчина работал успешным бизнес-консультантом. А сейчас стал доставщиком. От курьера он отличается тем, что покупает конкретные продукты, четко обозначенные заказчиком. Причем, выбиает придирчиво только самое лучшее и свежее.

Услуги Олега стоят дороже, чем заказ обычного курьера. Но и качество доставки будет совершенно иное. У мужчины не будет отговорки, что какого-то продукта не было в магазине. Все должно быть четко и лучшего качества.

«К каждому клиенту индивидуальный подход. Они получают достойную услугу. Все остаются довольны. В среднем за заказ по Москве беру от 500 до тысячи рублей. Если Подмосковье, то от 2,5 тысячи. Все зависит от расстояния, от километража», — рассказал Олег Лимаренко, предприниматель.

Надо понимать, что сюда же входят и все транспортные расходы. Олег работает на доверии. Клиенты расплачиваются с ним по чекам после доставки. Плюс гонорар. Конечно, это услуга для людей небедных. Но сервис оказался востребованным.

После пандемии Лимаренко возвращаться к прежней работе не планирует. Он уверен, что эта услуга по доставке будет доступна и в обычное время. Сейчас многие переедут на дачу, куда можно будет доставлять заказы. У него уже есть даже клиентка из Америки, которая просит возить продукты своей пожилой маме. Бизнес-план у Олега уже есть, но он держит его в секрете.