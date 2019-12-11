Бизнесмен из Махачкалы придумал, как быстро собирать деньги нуждающимся

Рамзан Меджидов выбрал название Tooba, потому что тубой называют дерево в раю.

Благодаря этому мобильному приложению деньги можно собрать за несколько дней. Оно делает проще финансовые операции и связывает благотворительные фонды с теми, кто хочет сделать пожертвование.

«Я никакими приложениями к смартфонам никогда в жизни раньше не занимался. Как к любому предпринимателю, ко мне часто приходят люди и просят о помощи. И тогда я подумал, вот было бы такое мобильное приложение, где собраны только все проверенные благотворительные фонды, чтобы не нарваться на мошенников, а помочь нуждающимся можно было бы в два клика», — пояснил бизнесмен.

Платформа доступна уже год. Команда изучает всех пользователей, чтобы избежать мошенничества.

«Мы тщательно проверяем благотворительные фонды. Во-первых, они все должны быть обязательно зарегистрированы в Минюсте, причем регистрации должно быть не менее двух лет. Во-вторых, мы проводим аудит, проверяем все документы. После юридической и финансовой проверки проводим еще одну — репутационную. Изучаем их страницы в соцсетях, смотрим, как они публикуют отчеты о собранных и перечисленных средствах, знакомимся с отзывами людей. Все эти проверки занимают около двух месяцев, и только после этого мы начинаем с ними работать», — уточнил Меджидов.

Он считает Tooba удобным для пользователей с обеих сторон. По словам основателя, в наши дни гаджет решает целый ряд задач.

«Наше мобильное приложение рассчитано на тех, кто всегда готов помочь людям, попавшим в беду. Скачав бесплатно Tooba на App Store и Google Play, вы всегда будете оперативно видеть все сообщения о требуемой помощи, потому что приложение делает рассылку push-уведомлений. С ним не нужно каждый раз искать в кошельке банковскую карту, Tooba запоминает данные, и вы можете перечислять деньги в два клика», — добавил Меджидов.

Программа работает без комиссий, на деньги самого бизнесмена и его друзей. Информация о приложении распространятся «благодаря „сарафанному радио“»

На старте проекта платформу использовали благотворительные фонды Дагестана, позже заинтересовались — Чечня, Ингушетия. Теперь программу используют Астраханская область и Москва. В приложении уже зарегистрировались 15 фондов.