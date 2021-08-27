Бизнесмен из Магнитогорска получил штраф в 300 тысяч за парковку

Мужчине из Магнитогорска придется заплатить крупные штраф за парковку в неположенном месте. В УФССП России по Челябинской области уточнили, что бизнесмен поставил свою машину на газон в Москве. Об этом написал Ura.ru.

«В конце марта 2021 года водитель кроссовера, принадлежащего магнитогорской компании, припарковал автомобиль на газоне. Нарушение было зафиксировано на камеру. За владельцем иномарки числилось предприятие, и московская дорожная инспекция вынесла штраф в размере 300 тысяч рублей», — добавили в ведомстве.

Так как штраф не был вовремя оплачен, судебным приставам пришлось начать процедуру принудительного взыскания. Директор фирмы ознакомился с документом и перевел 150 тысяч рублей на счет столичной инспекции. По данным издания, оставшаяся часть долга спустя несколько дней поступила на депозитный счет судебных приставов. В результате дело было закрыто в связи с оплатой штрафа.