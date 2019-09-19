Бизнесмена из Бурятии искали 8 месяцев. А он решил оставить мирскую жизнь и ушел в монастырь

Предпринимателя из Бурятии, который в начале 2019 года исчез с большой суммой денег, нашли. Теперь он послушник Посольского монастыря на берегу Байкала.

Бизнесмена нашли правоохранительные органы. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Бурятия. По данным следствия, в январе этого года мужчина заключил успешную сделку, получил крупную сумму и после этого пропал.

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Об исчезновении правоохранителям рассказал его партнер по бизнесу. Следственные органы открыли уголовное дело об убийстве и начали расследование.

Следователь и сотрудники уголовного розыска полиции собрали полную информацию о пропавшем. Они выяснили его привычки, круг общения, сделали запрос о нем в другие регионы, а также отслеживали авиа-, железнодорожные и магистральные сообщения.

«Удалось найти мужчину живым и невредимым — серди послушников в Посольском Спасо-Преображенском мужском монастыре», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

Мужчину допросили. Он рассказал, что после удачной бизнес-сделки некоторое время жил в Улан-Удэ, но потом неожиданно для самого себя решил оставить мирскую жизнь. Никого не предупредив, он уехал в монастырь и стал послушником. После этого следователи прекратили уголовное дело.

Посольский Спасо-Преображенский мужской монастырь образован в 1681 году. Он является одним из самых старых архитектурных памятников Забайкалья.