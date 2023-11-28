Общество 28 ноября 2023, 12:09 Бизнесмен Хлынов: многозадачность на работе несет вред с точки зрения эффективности

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Сервис HeadHunter сообщил о выросшем спросе на сотрудников, способных работать в многофункциональном режиме. Свое мнение о данном навыке высказал владелец торгового дома «Русский чай» Александр Хлынов в беседе с RuNews24.ru.

По словам предпринимателя, многозадачность несет вред с точки зрения эффективности. Хороших результатов можно добиться при монозадачности, считает эксперт.

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«Есть даже такой опыт у бизнес-тренеров: нужно написать слово многозадачность, а под ним цифры 1,2 и так далее, нумеруя буквы. И если вы пишете слово и одновременно проставляете цифры, то на написание слова у вас уходит примерно 26 секунд. А если вы сразу пишете слово, а потом проставляете цифры, то уходит 12-13 секунд. Это показывает то, что при переключении внимания и смене действий происходит снижение скорости работы», — объяснил Хлынов.

Он также отметил, что при выборе персонала обращает внимание на хороших и сильных специалистов в своей отрасли.