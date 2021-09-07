Бизнесмен Дерипаска спрогнозировал еще две тяжелые волны коронавируса в мире

Бизнесмен Олег Дерипаска высказал предположение, что мир ждет еще по крайней мере две серьезных волны пандемии коронавируса. По его мнению, этому способствуют открытые границы страны.

«К сожалению, мы еще очень далеки от постковидной эпохи. Страны отказались от жестких мер по борьбе с ковидом, понадеявшись на вакцинацию», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, пока одна половина людей вакцинировалась, другие успела потерять иммунитет.

«А нас ждет еще как минимум две волны. И если не локдаун и закрытие границ, а на это никто идти не хочет, нас ждут тяжелые испытания», — заметил Дерипаска.

По его словам, нужно понять, как защитить пожилых и людей с ослабленным иммунитетом. Бизнесмен напомнил, что новые штаммы дают серьезные осложнения, поскольку вирус мутирует. В частности, у переболевшего человека может возникнуть диабет, поражение почек, тромбоз, заболевания легких.

По мнению Дерипаски, процесс реабилитации может занять более года.

«Это неминуемо отразится на страховых компаниях — нагрузка на них возрастет. Необеспеченные эмиссии приведут к росту инфляции, которая будет не как в развитых странах — 1,5%, а 4-5%», — заметил бизнесмен.

Он посчитал, что сильно изменится роль банков. Возможно, возникнет новая монетарная политика, которой придется придерживаться всем.

Миллиардер еще в декабре 2020 года выразил сомнения насчет того, что мир сможет вернуться к нормальной жизни раньше мая 2023 года.