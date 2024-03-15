Общество 15 марта 2024, 11:46 Бизнесмен Чеканов: внимательное изучение сайта поможет избежать обмана со стороны интернет-магазина

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Один из недостатков онлайн-покупок — вероятность несоответствия качества товара ожиданиям. Как не столкнуться с мошенниками при заказах в Сети, рассказал основатель сервиса внутригородской доставки и сети экспресс-складов «Даркстор у дома» Кирилл Чеканов в беседе с «Известиями».

Эксперт посоветовал тщательно изучать сайт интернет-магазина. Стоит обратить внимание на наличие контактных данных для связи в случае возникновения проблемы. Кроме того, на платформе должен быть указан государственный регистрационный номер.

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Еще один действенный способ — сравнение цен. Если стоимость товара на неизвестном сайте в несколько раз меньше, чем на крупных маркетплейсах, лучше отказаться от покупки, пояснил бизнесмен.