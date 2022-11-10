Общество 10 ноября 2022, 15:52 Бизнес-встречу, где молодежь презентирует свои проекты инвесторам, проведут в Уфе 15 ноября

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В Уфе 15 ноября пройдет бизнес-встреча молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет и инвесторов, где участники смогут презентовать свои наработки перед экспертами. Об этом написало utro.ru.

Мероприятие инициирует Росмолодежь в рамках Всероссийского проекта «Инвестиционные сессии», направленного на развитие молодежного предпринимательства в России.

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Сообщается, что в состав жюри вошли более 60 инвестиционных фондов и частных инвесторов, готовых вложить свои средства в развитие наиболее привлекательных бизнес-идей.

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