Бизнес в России попросил государство о поддержке в период нерабочих дней

Представители российского малого и среднего бизнеса считают, что властям следует ввести для них новые меры поддержки, если в России действительно объявят нерабочие дни из-за коронавируса. Предлагаются налоговая амнистия, кредитные каникулы и зарплатные субсидии. Экспертов и предпринимателей опросил ТАСС.

Предложение о том, чтобы ввести в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, внесла вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Его уже поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов считает, что самой справедливой мерой поддержки стала бы компенсация потерь бизнеса из федерального бюджета. «Любые прочие варианты будут ударом по экономике, и в условиях растущего профицита бюджета этот удар объяснить людям будет невозможно», — сказал он.

Титов отметил, что некоторые отрасли все еще не успели оправиться от предыдущего локдауна, и теперь им грозят новые потери. В связи с этим целесообразно вспомнить о предложении о налоговой амнистии. Омбудсмен предлагает признать безнадежной к взысканию задолженность по налогам и взносам для компаний с оборотом до двух миллиардов рублей за определенный промежуток времени, если их выручка значительно сократилась.