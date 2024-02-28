Общество 28 февраля 2024, 18:45 Бизнес увеличит продажи в «Одноклассниках» с помощью новых инструментов В «Одноклассниках» появился новый инструмент для бизнеса РИА «Новости»

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Предприниматели, развивающие группы в «Одноклассниках», получат больше продаж и заявок от пользователей с помощью нового инструмента VK Реклама. Об этом сообщила пресс-служба социальной сети.

Алгоритмы инструмента показывают объявления тем пользователям, которые наиболее вероятно напишут в паблик для уточнения деталей и станут клиентами бизнеса.

Реклама

В кабинете единой рекламной платформы можно получить больше обращений по услугам или товарам с помощью инструмента «Написать сообщение». Тогда объявления предпринимателя увидят заинтересованные в нем пользователи, а бизнес получит больше продаж и расширит собственную клиентскую базу.

Для начала продвижений своего товара или услуги можно выбрать креативы из более 10 тысяч изображений, которые сгенерировала нейросеть. Также есть вариант добавить собственные варианты изображений, а ИИ-технологии дорисуют их, улучшат качество и адаптируют под разные форматы объявлений.

Ранее «Одноклассники» предоставили функцию скрытия контента на собственной странице от посторонних.