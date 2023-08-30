30 августа 2023, 11:24
Бизнес-центр у станции метро «Электрозаводская» в Москве получил статус технопарка
Собянин: IT-технопарк «Семеновский» появится у метро «Электрозаводская» в Москве
Рядом с метро «Электрозаводская» в Москве создадут IT-технопарк «Семеновский». Об этом рассказал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Он уточнил, что бизнес-центр на Малой Семеновской улице недавно получил статус технопарка. Сейчас на его территории располагается 65 компаний, в которых работает более двух тысяч человек.
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Более половины резидентов технопарка специализируются в области информационных технологий, связи и телекоммуникаций, 32% занимаются обрабатывающим производством, а остальные — научно-исследовательской деятельностью. Кроме того, на территории технопарка находится музей геодезических инструментов и оборудования.
Особый статус технопарка позволит его резидентам получить различные налоговые льготы и снизить ставку арендной платы за землю. Сэкономленные средства пойдут на развитие инфраструктуры, в том числе строительство объекта общественного пользования — центра обработки данных.
Ранее в столице открыли технопарк «Кванториум» на базе МГПУ для допобразования детей.
Бизнес
Сергей Собянин
Технологии
Москва 2023
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