Общество 02 марта 2023, 15:33 Бизнес-тренер Виктория Шухат рассказала, как бороться с выгоранием на работе

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Профессиональное выгорание — это чувство, возникающее вследствие слишком сильного перенапряжения, вызывающее в результате апатию и безразличие к происходящему. Об этом «МедиаПотоку» сообщила бизнес-тренер Виктория Шухат.

По ее мнению, при первых признаках выгорания нужно предпринимать меры. Потому что в противном случае негативное воздействие на психику будет только усугубляться.

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Как добавило РИА ФАН, состояние напряжения, постановка невыполнимых задач и вечный цейтнот могутт привести к тяжелой депрессии. Поэтому при признаках выгорания стоит перезагрузиться.

Можно уйти в отпуск или просто отдохнуть несколько дней. Также о проблеме следует поговорить с руководством и попробовать вместе ее решить. Если же ситуация не меняется, и человек не видит отклика со стороны начальства, стоит задуматься о смене работы и походе к психологу.