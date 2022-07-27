Бизнес-тренер Валинуров назвал вакансии с максимальным количеством собеседований

Бизнес-тренер и профессиональный эксперт в сфере труда Ильгиз Валинуров заявил, что количество этапов собеседований зависит не от конкретной вакансии, а от работодателя. Об этом передала «Вечерняя Москва».

Чаще всего многоуровневый этап трудоустройства действует в более серьезных компаниях, либо в международных фирмах.

«Во многом большое количество интервью проводятся в международных фирмах, работающих в РФ. Так, в компании Chanel несколько месяцев назад даже на позицию секретаря было уготовлено семь встреч. Четыре из них проводили менеджеры по персоналу, последующие два — руководители отделов, а финальную встречу — гендиректор, который ответственен за развитие бренда в России», — отметил Валинуров.

Эксперт добавил, что в список профессий, которые также проходят многопрофильные конкурсы, входят и IT-специалисты.

«Минимум три этапа отбора проходят такие претенденты. Это процесс личного коммуникативного контакта с работодателем, прохождение тестовых заданий и дополнительные задачи, которые нужно выполнить. В отдельных случаях от кандидата могут потребовать пройти дополнительные испытания», — резюмировал бизнес-тренер.