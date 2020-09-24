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    24 сентября 2020, 14:44

    Бизнес-тренер рассказала, когда стоит обращать внимание на пьянство на удаленке

    Анастасия Кременчугская

    Юлия Левина, бизнес-тренер, член НП «Эксперты рынка труда», в беседе с НСН объяснила, что на дистанционной работе крайне сложно следить за состояние сотрудников. Именно поэтому работодателю стоит смотреть на конечный результат.

    Напомним, ранее стало известно, что норма об увольнении сотрудника за появление пьяным на рабочем месте не будет распространяться на дистанционную занятость, следует из рабочей версии поправок к законопроекту об удаленной работе.

    Эксперт отметила, что при приеме на работу стоит более тщательно подходить к выбору сотрудника, а позже контактировать более плотно. Это поможет показать персоналу, что их работа важна и нужна.

    «Когда люди сидят в офисе и руководитель вокруг них бегает, в восемь пришел, в шесть ушел — это значит, ты молодец, хороший сотрудник. На удаленке эта история вообще не работает. Тут нужно фиксироваться на результате. И если у тебя программист сильно забухал. Или продолжил бухать, но на следующий день сделал все, что обещал… Я бы фокусировалась не на контроле с точки зрения управления, а на результате», — пояснила Левина.

    Новости SMI.FM