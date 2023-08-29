Общество 29 августа 2023, 19:06 Бизнес-тренер Радина: развитый эмоциональный интеллект поможет достичь успеха в карьере

Читать 360tv в

Для успешного продвижения по карьерной лестнице россиянам следует развивать эмоциональный интеллект. Об этом сообщила бизнес-тренер Елизавета Радина в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, умение четко распознавать эмоции является основой для достижения успеха в профессии. Сейчас ведущие мировые компании все больше средств вкладывают в развитие эмоционального интеллекта своих сотрудников.

Реклама

Кроме того, эта когнитивная способность помогает управлять конфликтами и поднимает рабочую продуктивность, сообщил сайт kp.ru.