Общество 08 февраля 2024, 15:11 Бизнес-стратег Симуран: воронка продаж и качественный контент помогут в продвижении бренда

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Бизнес-стратег и основатель Simuran Consulting Владмира Симуран рассказала, как правильно продавать услуги в социальных сетях. Ее слова передал «ФедералПресс».

Эксперт отметила, что эффективными инструментами являются воронка продаж и выстроенная модель пути клиента. Кроме того, при продвижении бренда важно демонстрировать объемные отзывы заказчиков. Благодаря ним потребитель поймет, что имеет дело с профессионалом, пояснила специалист.

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Она также посоветовала публиковать качественные и полезные материалы, ссылки на кейсы.