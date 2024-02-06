Общество 06 февраля 2024, 18:45 Бизнес-стратег Симуран посоветовала поставить цель и подсчитать бюджет при создании личного бренда

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Бизнес-стратег Владмира Симуран поделилась секретами создания личного бренда. На начальном этапе необходимо подготовить свое мышление и избавиться от страхов, отметила эксперт в беседе с «ФедералПресс».

По ее словам, также важно поставить цель, достижение которой будет определяться на основании конкретных цифр. Речь идет, например, о росте дохода на 20% в месяц, пояснила специалист.

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Обязательным пунктом она назвала подсчет доступного бюджета. Для действительно качественного контента потребуются команда, площадка и технические возможности.