Общество 01 февраля 2024, 15:12 Бизнес-стратег Симуран посоветовал всегда заключать договор с клиентом

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Порой клиенты предъявляют претензии к качеству оказанной услуги и грозятся обратиться в суд. Как защититься в данной ситуации, рассказал психолог и бизнес-стратег Владмир Симуран в беседе с РИАМО.

По его словам, перед началом сотрудничества необходимо заключать договор с заказчиком. Таким образом компания подтверждает, что осуществляет деятельность в рамках закона, добавило «АБН24»

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Специалист отметил, что организация также может оказать дополнительную услугу в случае признания своей неправоты.