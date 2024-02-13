Общество 13 февраля 2024, 13:59 Бизнес-стратег Коханчик: в токсичном коллективе у работников снижается производительность

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Пребывание в токсичном коллективе вызывает напряжение у сотрудников. У них снижается производительность и способность быстро реагировать на производственные вызовы, сообщила бизнес-стратег Анна Коханчик в беседе с Life.

По словам эксперта, негативному влиянию коллег наиболее подвержены люди с низкой самооценкой и те, кто чувствует себя виноватым и ответственным даже за ошибки других. Занять твердую позицию в коллективе удается работникам, уверенным в личной компетенции.

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При любых проявлениях токсичности со стороны коллег сотруднику следует установить личные границы и четко зафиксировать договоренности, отметила Коханчик.