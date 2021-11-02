Бизнес решил поднять зарплаты своим сотрудникам на 6% до следующей весны

Большинство российских компаний намерены поднять зарплату своим сотрудникам на 6%. Повышение ожидается до апреля 2022 года. Темпы роста вряд ли заработной платы едва ли успеют за инфляцией.

С мая 2020 по апрель 2021 года около 76% организаций изменили оклады сотрудников, сообщила газета «Известия» со ссылкой на обзор ЕY. В среднем фонд оплаты труда вырос на 5,8%, а инфляция — на 5,5%.

Увеличивать зарплаты на 72% предприятий планируют и впредь. По апрель 2022 года в среднем они вырастут на 6%. Конкретный размер увеличения окладов зависит от политики каждой компании. Большая часть применяет индивидуальный подход.

Однако при таком росте за инфляцией заработные платы могут не успеть. По августовскому прогнозу Минэкономразвития потребительские цены по итогам года вырастут на 5,8%. В начале октября речь шла уже о 7,4%.

Фактическая инфляция уже превысила показатели. В Росстате указали на 7,97% годовых темпов роста цен. В Минэкономразвития прогнозируют, что инфляция вернется на уровень 4% к концу 2022 года.