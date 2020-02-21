Бизнес раскритиковал проект Минкомсвязи о регулировании «больших данных»

Многие представители российского бизнеса недовольны законопроектом Минкомсвязи о регулировании больших данных. По их мнению он противоречит Конституции и плохо повлияет на развитие искусственного интеллекта.

Участники Ассоциации больших данных (АБД) настаивают на том, чтобы правительство рассмотрело альтернативный проект об обезличенных персональных данных, который, по их мнению, поможет развитию рынка, написала газета «Коммерсант».

Законопроект о регулировании больших данных представляет собой поправки в закон «Об информации». Его Минкомсвязи вынесло на обсуждение 14 февраля. Цель проекта — ввести некоторые ограничения в работе с данными. Роскомнадзор будет вести учет компаний, оперирующих гигантскими базами данных.

Поправки предполагают включит в законодательство такие новые термины «большие данные», «оператор больших данных» и «обработка больших данных». Их минус в том, что понятие «большие данные» можно трактовать слишком широко, из-за чего в список Роскомнадзора может попасть любая компания, обрабатывающая какую бы то ни было информацию.

Документ помешает совершенствованию ИИ, так как устанавливает прямой запрет на доступ к данным. По мнению экспертов из фонда «Сколково», все это установить контроль государства в тех частях экономики, где обрабатываются данные. Это, согласно их исследованию, противоречит конституционным гарантиям свободы экономической деятельности и распространения информации.