Бизнес просит правительство допустить к работе крупные магазины

Ритейл обратился к правительству с просьбой допустить к работе в регионах непродовольственные магазины, площадью свыше 400 квадратных метров.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ), которая объединяет крупнейшие непродовольственные сети. АКИТ обратилась с такой просьбой в Минпромторг и Минэкономразвития.

При этом, с аналогичной просьбой к президенту обратились и представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). В ассоциации отметили, что почти половина непродуктовых розничных точек по всей России сейчас закрыты.

Ограничения из-за коронавируса еще не сняты более чем в 50 субъектах страны, поэтому торговые точки теряют выручку и покупателей. При этом в Москве уже работают все магазины, хотя регион находится на первых строчках по заболеваемости.

Общие потери сетей превысят 6,1 триллион рублей, опасаются в АКОРТ. В Минпромторге стремление торговли вернуться к работе поддерживают. Однако в ведомстве отметили, что многое зависит от санитарно-эпидемической обстановки.