Бизнес призвал доработать стратегию развития ЖКХ

Минстрой разработал проект развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. Документ раскритиковали в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), где заявили о необходимости его серьезной доработки.

Глава РСПП Александра Шохина направила письмо замглавы Минстроя Светлане Ивановой. В своем обращении она заявила, что разработанный министерством проект нуждается в серьезной доработке.

«Целевые темпы замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении на уровне 2% [ежегодно] в 2020–2023 годы и 3% с 2023-го недостаточны для достижения поставленной в стратегии цели предотвращения дальнейшей деградации инфраструктуры теплоснабжения», — пояснила Шохина. Цитату привела газета «Известия».

Как заявили в РСПП, целевых темпов стратегии по сокращению потерь тепловой энергии можно достичь только при условии выполнения ускоренной программы модернизации системы теплоснабжения. Потери теплоэнергии можно сократить с 12,3% до 6,7% к 2030 году при модернизации 6–8% в год. Всего письмо с критикой проекта насчитывает 56 страниц.