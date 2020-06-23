Бизнес пригласил москвичей поучаствовать в акции «Миллион призов». Каждый москвич сможет сделать это после голосования

Московские предприниматели призвали жителей столицы участвовать в программе «Миллион призов». Свои ролики бизнесмены выкладывают в соцсетях.

Об этом сообщает Информационный Центр Правительства Москвы. Программа «Миллион призов» проводится вместе с правительством Москвы и столичными предприятиями. Разыгрывать будут около двух миллионов сертификатов номиналом до четырех тысяч баллов. Отмечается, что один балл равен одному рублю.

Почти 80 компаний стали спонсорами программы, в том числе крупные торговые и аптечные сети, рестораны и кафе. Также к акции присоединились 13 благотворительных фондов. Выигранные сертификаты можно будет потратить в том числе на доброе дело.

Выдавать сертификаты будут в период с 25 июня по 1 июля. Выиграть его могут все голосующие, независимо от выбранного метода голосования — очно, удаленно или на дому.

Победителей определят случайный способом — каждый день в 22 часа компьютер будет отправлять счастливчикам смс с кодом. Его нужно ввести в специальное поле на сайте акции «Миллион призов».

Победители получат баллы, которые можно будет обменять на призы и подарки в каталоге. Потратить их можно будет до 31 декабря 2020 года.

В период с 25 июня по 1 июля проходит общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. На днях Владимир Путин напомнил, что поправки вступят в силу, только если граждане их поддержат.