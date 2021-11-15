Бизнес предупредил о росте цен на электроэнергию

Территориальные сетевые организации (ТСО) может ждать банкротство, если произойдет преждевременный ввод эталонных тарифов в электроэнергетике. При этом потребители столкнутся с подорожанием электроэнергии, заявили в ассоциации «Территориальные сетевые организации».

В начале ноября ассоциации направила письмо вице-премьеру Александру Новаку с призывом отложить введение эталонных тарифов. Речь идет об установке средних тарифов за услуги на основе данных об издержках аналогичных организаций, пояснила газета «Известия».

Законопроект о тарифах хотят внести на рассмотрение правительства уже в 2022 году. При этом в своем обращении ассоциация отметила, что в одном и том же регионе местные власти устанавливают разные выплаты на содержание оборудования различным ТСО. Получается, что в России нет ТСО с похожим составом выплат. При введении эталонных тарифов многие ТСО могут обанкротиться.

«Из примерно 1,7 тысячи ТСО страны может закрыться около половины. Это приведет к значительному росту числа бесхозных сетей, которые станут дополнительной нагрузкой для муниципалитетов и бизнеса», — заявили в ассоциации «Территориальные сетевые организации».

Также в письме подчеркивается, что введение меры обернется подорожанием электроэнергии для населения. В аппарате Новака сообщили, что предложение бизнеса передадут в ФОИВы для предоставления предложений.