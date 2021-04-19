Бизнес предупредил о росте цен из-за ужесточения правил проезда в Москве

Перевозчики и поставщики продуктов обеспокоены скорым ужесточением правил проезда в Москве. Они обратились за поддержкой к премьеру-министру РФ Михаилу Мишустину.

Руководство Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), Союзмолока, Союзнапитков, Национальной мясной ассоциации, Рыбного союза и других объединений написали премьеру о проблемах регулирования движения грузового транспорта в Москве. С документом ознакомилась газета «Коммерсант». Копии направлены в Минтранс, Минсельхоз, Минпромторг.

Бизнес заявил, что обеспокоен постановлением столичной мэрии от 6 апреля 2021 года. В нем говорится, что владельцы грузовиков должны регистрировать транспорт в Единой региональной навигационно-информационной системе Москвы (РНИС) с 5 мая. Кроме того, будут введены дневные и ночные пропуска, фиксированные маршруты. Власти также требуют оформлять пропуска на грузовики массой от 3,5 тонны для движения по МКАД.

Такие изменения для поставщиков и перевозчиков могут закончиться увеличением цен для потребителей, дефицитом грузовиков в столице, срывами контрактов.

Участники рынка просят главу кабмина поручить оценить последствия нового регулирования. Также они просят отменить требования соблюдения фиксированного маршрута. В правительстве послание пока не прокомментировали.

Управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт напомнил, что мэрия Москвы имеет право вносить изменения в нормативные акты регионального уровня без согласования с федеральным правительством. У последнего нет полномочий самостоятельно пересматривать эти нормы. Иккерт добавил, что к премьеру участники рынка обратились для привлечения внимания и для оказания давления на мэрию.